新竹戴姓男子前年與母親發生爭執，他用寶特瓶盛裝汽油，揚言「我要把妳燒死」，潑灑汽油並點火企圖燒死母親，所幸母親以以毯子遮擋汽油，並拍、踩燃燒紙張將火勢撲滅，一審依殺害直系血親尊親屬未遂罪判刑6年，台灣高等法院更一審考量他罹患器質性腦病變，改判囚5年6月。可上訴。

戴姓男子在2022年1月2日上午9點與母親吳姓女子在新竹縣關西鎮山區擺攤，因故與他人衝突，他認為吳女偏袒外人，心生不滿，基於殺害直系血親尊親屬之犯意，下山以寶特瓶盛裝汽油折返，徒手將吳女推入攤位旁倉庫內，揚言「我要把妳燒死」。

戴男朝吳女潑灑汽油，再以打火機點燃紙張朝吳丟擲，及在倉庫外拉住門把阻其逃離，以此方式殺害吳女，但吳女以毯子遮擋汽油，並拍、踩燃燒紙張將火勢撲滅，始未生死亡之結果而未遂。

高院更一審審酌戴男只因細故，即向吳女潑灑汽油、點燃紙張，欲引燃火勢殺害其母，所為甚屬惡劣，且素行不佳，犯後無自省之意，依殺害直系血親尊親屬未遂罪判處有期徒刑5年6月。可上訴。