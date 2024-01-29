美國電動車大廠特斯拉因利空消息不斷，股價慘跌，拖累公司執行長馬斯克痛失全球首富寶座。可是馬斯克顯然傲氣不減。看到去年遭他狂批的迪士尼業績輸給特斯拉，他大膽直言，「這只是一個開始」。

電動汽車分析師Sawyer Merritt在社群平台X（前身為推特）上發文指出，特斯拉目前在全球的年度營收超越了迪士尼，並列舉出2家公司在2022年與2023年的總營收數據。在2022年，迪士尼以827億美元的總營收，小勝特斯拉的814億美元，但是到了2023年，特斯拉卻以967億美元的總營收，翻身超越迪士尼的889億美元。

馬斯克在這則推文下回應表示，「這只是一個開始」。

It’s a start — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

去年由於馬斯克在X上表達認同反猶太的論點，引爆眾怒，包括迪士尼、蘋果等公司都停止在X上投放廣告。馬斯克為此氣到多次在公開場合或社群媒體上怒嗆迪士尼與其執行長伊格（Bob Iger），不但在《紐約時報》（The New York Times）舉辦的「DealBook Summit」活動中大爆粗口痛罵迪士尼在內的廣告商，還公開呼籲迪士尼立刻解雇伊格。