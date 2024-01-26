英業達2023年自結合併營收5417.45億元、年減4.98％，為歷史第三高。總經理蔡枝安指出，主因景氣自前年起轉弱、大公司開始裁員，雖然AI伺服器高度成長，但通用伺服器需求下滑，使伺服器下滑近8％、英華達也出現衰退，筆電則與前年相當。

不過，相較於多數電子業去年營收衰退逾1成，蔡枝安認為英業達算繳出還不錯成果。展望2024年，預估營收可望恢復個位數成長，但仍是較具挑戰的一年，主因景氣未如預期回升、又看到許多大廠裁員，狀況與2022年初時相似，使目前市況仍難以預測。

各產品需求展望方面，英業達預估今年筆電將繳出個位數成長，伺服器及英華達均可望繳出雙位數成長，其中一般伺服器持平或個位數小增、AI伺服器出貨量則可望倍數成長。AI伺服器營收貢獻去年約5～6％，今年預估可望突破10％。

AI PC方面，英業達指出，與各客戶合作、針對AI應用的各類型及各架構產品均有到位，將會如期量產，但認為今年傳統PC產品仍為主力，主因市場和消費者均需要時間消化新產品，認為AI PC可望觸發未來需求成長，只是今年處於醞釀期。