LINE Pay在台灣擁有逾1200萬用戶，並有超過50萬處支付據點，完整覆蓋線上及實體等多元支付場景。因應行動支付市場快速成長、消費者對無接觸支付方式需求增加，LINE Pay提供支付、點數、行銷3大面向完整配套服務，建構完整LINE Pay生態圈。

LINE Pay近4年營收持續成長，2022年營收36.19億元、年增達73.33％，稅後淨利4.39億元、年增達近2倍，每股盈餘（EPS）8.04元，均創歷史新高。2023年自結營收47.78億元、年增達32.01％，前11月稅後淨利4.71億元，雙雙續創歷史新高，每股盈餘7.92元。

展望後市，LINE Pay將持續發展多元事業，包括建構多元行銷資源平台、提供更多消費優惠活動，持續擴展雙向跨境支付服務、促進海外觀光客在台使用LINE Pay，同時擴展海外支付據點、持續深化行動支付應用場景，以擴大市場領先地位，推動營運持續成長。