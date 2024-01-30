台中捷運傳出好消息！行政院29日晚間核定中捷藍線綜合規畫案及台鐵海線雙軌化可行性研究，台中二選區立委當選人顏寬恒30日說，執政黨將捷運作為政治攻防的議題導致時程延宕，樂見行政聽取民意，不過高雄捷運經費中央負擔6成，地方僅負擔4成，中捷藍線正好相反，希望中央不要大小眼。

顏寬恒表示，相較於高捷核定，中捷睽違10個月核定還是遲了一點。台中是台灣第2大都市，執政黨在選舉時將捷運作為政治攻防的議題，導致時程上有所延宕，但樂見政院能夠聽取民意。他提到，沙鹿車站是海線雙軌和捷運藍線的交錯點，沙鹿陸橋也需要配合拆除新建，未來他會積極和中央、市府溝通協調，並以地方民意為優先，進行滾動式檢討。

不過顏寬恒也指出，他在預算上看到了相對不公平的地方，高捷黃線和小港林園線，中央負擔6成，地方僅負擔4成，中捷藍線卻正好相反，地方必須負擔將近6成，希望中央不要大小眼，未來進入立法院後會繼續爭取到中央預算來減輕地方政府負擔。

交通部29日晚間發布新聞稿表示行政院核定中捷藍線及台鐵海線雙軌化計畫，其中台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。計畫路線西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要的東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。