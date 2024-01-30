林煒軒助理李冠霖28日遭噴辣椒水致眼睛紅腫睜不開。（本報資料照／廖素慧攝）

民進黨嘉義市議員林煒軒被追撞、逼下跪、「喊對不起王美惠」，牽扯出選舉恩怨陰謀論，此前議員黃敏修、王美惠提告林煒軒、助理李冠霖等4人，在網路平台ptt影射攻擊，檢方偵結，起訴李冠霖涉嫌妨害名譽罪，其餘3人不起訴。

違反選罷法部分均不起訴，理由是當時王美惠還不是立委候選人，王美惠不服，已聲請再議。

起訴書指出，李男於2023年9月20日晚上8點多，用手機登入ptt帳號「kiokio50」後發文「英系王美惠黑金事件簿」，影射王美惠與江熙哲的關係不尋常，江以涉及暴力手段介入2022年議長選舉、黃敏修欲選議長及王美惠先前選議員涉及金錢。

黃敏修向嘉義市警察局報案，王美惠、江熙哲委託黃敏修提告，林煒軒指使李冠霖利用網路攻擊，還有吳姓、劉姓男子涉案，4人涉嫌妨害名譽、違反選罷法。

檢方調查，林煒軒經檢方傳喚未到案說明，於調查官詢問時行使緘默權；李男於檢方偵查時行使緘默權，但於警詢時供稱撰寫文章，否認受人指使而撰寫及公開發表，而李男手機經數位鑑識未發現有受他人指使的跡象。

吳男坦承提供帳號「kiokio50」給李男使用，並提供網路技術諮詢；劉男坦承用暱稱轉發、分享貼文；但2人均否認參與、不清楚誰寫的。

檢方對李冠霖起訴妨害名譽罪，違反選罷法罪不起訴；林煒軒、吳男及劉男3人兩罪都不起訴，對此結果，王美惠及黃敏修不服，已向台南高分檢聲請再議。