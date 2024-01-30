新一屆的立法院長爭奪戰將在2月1日展開，藍營韓國瑜、綠營游錫堃29日都前往拜會民眾黨團，尋求立院龍頭的支持。外傳民眾黨的投票動向有多種版本，民眾黨也預計31日上午對外說明1日投票動向。國民黨立委今被問及民眾黨投票動向，新科立委張智倫說，民眾黨黨投票都予以正尊重，韓江配也已經盡最大努力去爭取支持。立委王鴻薇說，國民黨不像民進黨一樣，游錫堃、柯建銘各說一套，也希望民眾黨有善意回意。

張智倫表示，民眾黨投票結果都予以正尊重，且韓江配也已經盡最大努力去爭取支持，因此對於最近新聞都是正面以待。王鴻薇則說，韓江用最大誠意爭取與民眾黨支持，答考卷應該也100分、面試也100分，我們不會像民進黨一樣，游錫堃、柯建銘各說一套，也希望民眾黨有善意回意。

另外總統當選人賴清德29日表示，未來閣揆及總統府秘書長人選將會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則，不會完全是民進黨。

對此國民黨立委林思銘坦言，賴清德未來內閣團隊要跨黨派，希望能說到做到，目前為止，他會跟在野合作嗎？或是特別去挑選在野政黨進入優秀團隊，這點他還是質疑，目前這個狀況下，嘴裡說，會不會做拭目以待。