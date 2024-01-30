立法院第十會期即將結束，許多立委將要卸任，國民黨不分區立委李貴敏表示，接下來他會重新回到交大科法學院任教，接下來也會努力結合學界、業界與過往表現傑出的事務官團隊，以民間智庫的角度，監督並針砭時事與政府施政。

李貴敏指出，卸下立委工作後，她會繼續教職，也會重新回到交大科法學院任教。教書不但是我的興趣，也能拉近產業界與校園間的實務距離，是回饋社會的初衷。任職立委期間因為時間有限，所以暫停交大授課，就近在東吳EMBA任教。

她說如今卸任立委，應在新竹多花點時間補足這幾年來對新竹地區和科技朋友們的虧欠，也藉此與竹科民眾、產官學界和國際間搭建溝通平台，讓實務運作更貼近國際，也更上一層樓。

李貴敏指出，有朋友問她是不是就此退出政壇？她強調當然不會，尤其在面臨少數政府、三黨不過半的現狀，國人更需要專業且超越黨派的諍言，才能避免政府犯錯或施政停滯。因此，接下來會努力結合學界、業界與過往表現傑出的事務官團隊，以民間智庫的角度，監督並針砭時事與政府施政。

至於律師工作，她說那是她的本業，從菜鳥律師迄今也巳逾40年。未來，會繼續執業，為這片土地貢獻我的心力；也會持續推廣民眾所需要的日常生活法律常識。畢竟，法律不保障「權利休眠」的人。正義從來不會從天而降，無論政治或是法律，不想自己的權利受侵害，大家可要拿起寶劍，捍衛自己的權利。