國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷、宜蘭縣長林姿妙、國民黨主席朱立倫、國民黨宜蘭縣黨部主席張建榮及新北市長侯友宜（左起）齊喊「加油」。（吳佩蓉攝）

宜蘭謝票支持者落淚，侯友宜輕拍安慰：麥哭啦。

國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜今（29日）晚至宜蘭參加2024總統、立委選舉感恩茶會，侯友宜說，沒有贏回政權，達到政黨輪替目標，是他個人問題，感謝大家的疼惜和鞭策，強調凝聚團隊力量才是往後的勝利方程式；會後看到支持者不捨落淚時，侯友宜拍拍其肩膀笑說，「麥哭啦！再拚就好」。

侯友宜今晚到宜蘭縣謝票，朱立倫、宜蘭縣長林姿妙、代表國民黨參選立委的議員黃琤婷、黨籍議員們、鄉鎮長及支持者們皆到場。朱立倫說，黃琤婷不能失志， 林姿妙是什麼原因得到很多人認同，全因紮根札的夠深，黏宜蘭這塊土地黏很緊，「失敗一次沒關係，下次就是妳的」。

他強調，此次選舉結果大家千萬不能失望，各地都須 「不斷改革」、不斷尋找年輕人才、有希望的人選；且宜蘭不能只靠一個林姿妙，雖然現在各縣市長都很優秀，但需要有年輕新血加入。朱立倫允諾，會找優秀的不分區立為協助宜蘭，立法院黨團54為宜蘭立委都是宜蘭人的立委，「宜蘭人有事情，大家都會團結一起」。

侯友宜表示，沒有贏回政權 達到政黨輪替目標是他個人問題，感謝大家的疼惜和鞭策。輸了這回選舉，也要贏了高度、展現態度，而不是互相推卸責任批評別人，不要以自己為主 而是以凝聚團隊力量，才是往後的勝利方程式。

侯友宜強調，國民黨現在是立法院最大黨，更應堅定立場、堅持清廉，對的事就支持，不對的事就反應，展現敢拚、有為有守、敢創新的態度。侯友宜指出，最擔心國民黨較缺少年輕族群支持，但國民黨不是沒有在改變，只是改變過程中沒辦法一步到位，這是必經過程，腳步要更快，才不會被時代淘汰。