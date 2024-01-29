花蓮凌晨連6搖 國家警報大響！ 5.2地震全台有感民眾嚇醒。(圖/氣象署)

地牛翻身！花蓮縣萬榮鄉29日凌晨2時11分，一分鐘內連續發生2起地震，第一起規模芮氏5.2，震央在花蓮縣政府西南方50.7公里處，深度5公里。第二起芮氏規模4.9，震央在花蓮縣政府西南方52.5公里處，深度13公里，兩起地震都屬於極淺層地震，最大震度為4級，出現在花蓮縣光復，全台有感，不少民眾深夜被搖醒。受到地震影響，花東地區國家警報大響。累計到目前為止，該地區已發生六起地震。

根據中央氣象署地震測報中心資料，凌晨2時11分花蓮縣萬榮鄉發生芮氏規模5.2地震，震央在花蓮縣政府西南方50.7公里處，深度5公里，最大震度為4級，出現在花蓮縣光復。

震度4級地區為花蓮縣，震度3級地區為南投縣，震度2級地區為台東縣、嘉義縣、雲林縣、台中市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、台南市、高雄市，震度1級地區為苗栗縣、桃園市、新竹縣、屏東縣、新北市、台北市。

另一起地震規模4.9地震，震央在花蓮縣政府西南方52.5公里處，深度13公里，最大震度為4級，出現在花蓮縣光復。

震度4級地區為花蓮縣，震度3級地區為南投縣，震度2級地區為嘉義縣、台東縣、雲林縣、台中市、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、台南市，震度1級地區為高雄市、苗栗縣、新竹縣、桃園市、新北市、屏東縣。