根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，大陸山東到上海地區26日出現霾害現象，環境部預估明天晚間起，境外污染物伴隨東北風南下影響我國空氣品質，28日上午逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級，離島地區短時間達紅色警示等級。

環境部表示，今天觀測到上海一帶PM2.5小時濃度約每立方公尺70至90微克，預計明日晚起隨東北風南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達每立方公尺45至55微克，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。預計周一日上午起，境外影響濃度趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級，將持續至1日，2月2日起擴散轉佳，南部地區空氣品質逐漸好轉。

為因應境外污染可能影響空氣品質狀況，環境部除事先協調台電、麥電等燃煤電廠降載減排，並提醒地方政府隨時關注空氣品質變化狀況，後續將適時啟動預警及應變措施，以及特別加強轄內營建工地灑水、料堆覆蓋及露天燃燒巡查等管制作為，以減輕空污負荷。