根據人力銀行調查，2024擬發年終獎金的企業約85％，較去年下降3％；上班族平均可領到年終是1.32個月，也比去年同期下降，甚至還可能領不到年終。國民黨立委李貴敏指出，實質總薪資和經常性薪資雙雙負成長，加上物價節節攀升，政府若繼續美化數據，恐怕事態只會更嚴重。

「你的年終獎金縮水了嗎？」李貴敏表示，若以產業別來看，以往年終獎金居冠的多是科技業，但其等今年的年終平均也僅有1.52個月，而與往年不可同日而語。畢竟，外銷連14黑的結果，已對我國經濟及產業界造成極大的影響。可見，經濟部雖然昧於事實高喊資通業外銷強勁，但從廠商發放年終獎金來看，對業界衝擊還是不小。「政府如不停止斷章取義、美化數據、竭澤而漁、焚林而獵的惡習，恐怕事態只會更加嚴重！」

李貴敏提到，凡此種種均可從行政機關統計數字一窺究竟，就拿主計總處今（2024）年1月11日公布薪資統計為例，去（2023）年1-11月實質總薪資年減0.97％，實質經常性薪資也由正轉負，年減0.02％。換言之，實質「總薪資」和實質「經常性薪資」均雙雙負成長。

李貴敏指出，由於「實質總薪資」指的就是實際支付受僱者之平均每人總薪資，包含「經常性薪資」（含本薪、按月給付之固定津貼及獎金），以及「非經常性薪資」（含加班費、年終獎金、非按月發放之績效獎金與全勤獎金等）。如今，「實質總薪資」和「實質經常性薪資」雙雙倒退嚕顯示，加班不再那麼多、績效獎金也不再那麼好；再加上連本薪、固定津貼等「實質經常性薪資」都倒退嚕。

「也難怪民眾抱怨每天辛苦工作究竟為的是什麼？也難怪躺平族群快速增長！」李貴敏質疑，更難怪網友抱怨說，忙碌一天後，想買炸雞犒賞自己，看到價格卻驚呆，直呼「窮人小確幸都沒了」！畢竟，兩年前炸雞攤的雞翅1隻賣15元，7隻賣100元；去年漲價後1隻20元、3隻50元，100元只能買6隻；如今又漲了，1隻雞翅就要25元、3隻70元。節節攀升的物價和持續低落的薪資，平民百姓又怎麼受得了？

李貴敏直言，年終獎金原是辛苦一年的小確幸，面對年終獎金縮水，春節慶賀的獎勵也減少了。平民百姓在面對綠營政府鋪天蓋地宣傳經濟大幅成長的當下，卻要獨自承受越來越高的物價，和面對越來越大的生活壓力和低落的生活品質，祗能高嘆跟綠官們生活在不同的宇宙中！