王惠美過去多次陳情，只要有中央長官到彰化就抓緊機會，從蔡英文、賴清德、蘇貞昌，到過去擔任副總統、現擔任行政院長的陳建仁同樣都拜託。（本報資料照片）

王惠美過去多次陳情，只要有中央長官到彰化就抓緊機會，從蔡英文、賴清德、蘇貞昌，到過去擔任副總統、現擔任行政院長的陳建仁同樣都拜託。（本報資料照片）

交通部昨晚發布新聞稿表示，行政院已核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究，中捷藍線預計核定後10年完工通車。而僅「一縣之隔」的中捷綠線延伸到彰化遲遲沒消沒息，彰化縣長王惠美得知後，表示盼彰化立委要加油，加速核定可行性報告，能在春節前送縣民禮物。

行政院長陳建仁去年12月中旬在行政院會指出，行政院支持台中綠線北延大坑、南延彰化，政院立場是附條件（配合彰東擴大都市計畫）一次核定，將盡速核定可行性報告，如今選舉結束，行政院卻只核定台中捷運藍線綜合規畫案。

王惠美今受訪表示，她也希望能拿到新年禮物，還舉起拳頭希望彰化縣選出的4名立委要加油；民進黨立委黃秀芳則表示，會再要求政院盡速核定台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估，但縣府也要針對政院「附帶條件」，加速同步完成彰東擴大都市計畫案的核定。

為了捷運，過去王惠美臉書上PO文表示，「行政院長陳建仁如果重視中彰建設發展應該直接核定，地方重大建設都需要經過中央同意，中彰投是共同生活圈，台中捷運路網建設和彰化、南投的發展息息相關！執政的民進黨要以區域發展為重，不可因為中彰投都是國民黨執政的縣市而置之不理！相對於台中市選出的立委，不分黨派爭取捷運綠線延伸大坑，我不禁想問，人家拚建設，我們彰化的選區立委在那裡？是不是睡著了？」