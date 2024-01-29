王惠美說，新任楊督察長及廖分局長等6人學養俱佳且工作歷練完整，期勉在陳局長的領導下能發揮所長，創造更輝煌的工作成果。（吳建輝攝）

王惠美說，新任楊督察長及廖分局長等6人學養俱佳且工作歷練完整，期勉在陳局長的領導下能發揮所長，創造更輝煌的工作成果。（吳建輝攝）

彰化縣警察局新任彰化、員林、北斗、和美及溪湖卸、新任分局長聯合交接典禮，29日上午在彰化縣警察局舉行交接布達典禮。（吳建輝攝）

彰化縣警察局新任彰化、員林、北斗、和美及溪湖卸、新任分局長聯合交接典禮，29日上午在彰化縣警察局舉行交接布達典禮，彰化縣長王惠美主持卸、新任局長布達，議長謝典霖等人與會，王惠美說，新任楊督察長及廖分局長等6人學養俱佳且工作歷練完整，期勉在陳局長的領導下能發揮所長，創造更輝煌的工作成果。

彰化縣警察局此次外調人員有4人，包括督察長謝錫釗榮調保安警察第二總隊督察長、彰化分局分局長張明盛榮調新竹市警察局督察長、員林分局分局長葉文啟榮調臺東縣警察局督察長、溪湖分局分局長黃壬鍵榮調花蓮縣警察局花蓮分局分局長。

新任的則有過去也曾待過彰化的連江縣警察局督察長楊志傑，調任彰化縣警察局督察長、和美分局分局長廖志明調任彰化分局分局長、北斗分局分局長吳詠傑調任員林分局分局長、雲林縣警察局臺西分局分局長黃世德調任北斗分局分局長、南投縣政府警察局竹山分局分局長洪再德調任和美分局分局長、宜蘭縣政府警察局三星分局分局長蔡宏澤調任溪湖分局分局長。

王惠美指出，新任的楊志傑督察長，曾就任溪湖、北斗、員林分局長，對於彰化治安相當熟悉；另外，5位新任分局長，包括新任彰化分局長由連任三任分局長和美分局長廖志明調任；員林分局長葉文啟，由已連任兩任分局長，北斗分局長黃世德、和美分局長洪再德、溪湖分局長蔡宏澤都是第一次來彰化縣服務，歡迎加入彰化縣政府優秀工作團隊，希望在既有良好基礎下，帶領警局同仁們再創佳績。

議長謝典林表示，彰化縣議會長期以來對於警政廳舍整建、裝備車輛採購、各項福利的支持等都是不遺餘力大力支持，希望做為第一線警察同仁的後盾，有最完整的保障，他勤走基層對於給予守護縣民安全維持治安交通的第一線警察同仁給予更多支持與肯定，同時警察於第一線執勤代表政府，也務必自我提升要求、警民同心、一起進步努力，也向所有第一線警察同仁表達感謝與最高敬意。