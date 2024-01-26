彰化1名年近40歲的洪姓男子，甫因妨害性自主等案服刑出獄，竟趁3名姪女年幼無知，在車上、住家廚房伸出狼爪猥褻，事後還恐嚇「如果敢說出去，就要將你們母女殺掉」，全案經彰化地院重判9年徒刑，需賠償3名被害人100萬元，洪男不服上訴，台中高分院審理後，認洪男與被害家屬達成和解並取得原諒，改判8年8月徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，2021年1月間，洪男開車搭載當時年僅8歲的侄女返回住處，在路程中，竟強行對其侄女強制猥褻1次得逞，後續又再對15歲、11歲的侄女在住家廚房等地強制猥褻得逞；洪男犯後還恐嚇姪女「如果敢說出去，就要將你們母女殺掉」，導致3名姪女出現創傷症狀，其父母親得知後怒而報警提告，附帶民事損害賠償。

法官審理發現，洪男曾因妨害性自主等罪遭判刑入監，2018年才出獄，身為被害人的父執輩，3名被害人都稱其為叔叔，竟無視3人年紀尚幼為兒童及2少女，為滿足個人性慾，犯猥褻及恐嚇行為，戕害被害人身心健康與人格發展甚鉅，可能損及日後人際信任，犯罪情節實為嚴重。

一審法官認為，洪男未與少女法定代理人達成和解，犯4罪，分別依對兒童犯恐嚇危害安全罪，對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪等罪，判決應執行9年徒刑，另應分別賠償40萬元、30萬元及30萬元精神撫慰金給3名被害人。

洪男不服提起上訴，二審法官認洪男犯恐嚇危安及對未滿14歲犯強制猥褻2罪，已與被害人之法定代理人達成和解，且取得原諒，分別予以減輕其刑，4罪合併應執行有期徒刑8年8月，仍可上訴。

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