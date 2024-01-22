屏東一名廖姓男子與陳姓女子交往，廖男不滿陳女經常找不到人，2021年3月6日下午3時許，竟然就在臉書PO文辱罵陳女是「妓女」，甚至還恐嚇她，陳男不滿親姊被乳此羞辱，便出面打抱不平，陳男與廖男爆發衝突，陳男一怒之下毆打廖男頭部，廖男挨打後，還騎車去找陳女，不料，見完面後竟倒地不起，送醫急救被診斷出顱內出血，搶救1個月後宣告不治。

法院審理，陳世明否認有傷害致人於死犯行，辯稱：與廖男爭執時雖有拉扯，但並未毆打廖男的頭部，沒有傷害之故意。

經查，陳男知悉廖男患有大腸癌，須定期接受血液透析療法（即洗腎），陳男不滿廖男在臉書以不雅詞語謾罵他姊姊，在住處前與廖男理論時，雙方發生爭執而互相推擠及拉扯後，廖男就起身騎機車離開。

同日下午約5時許，抵達一處工寮後，不久就向陳女表示身體不適並嘔血，緊急送醫救治，診斷出雙側創傷硬腦下出血合併中線偏移，於同年4月6日下午2時許不治。

廖男母親作證時表示，當天是兒子好心好意去送食物給陳男吃，我在我家門口剛好有聽到很大聲的聲音說「幹你娘機掰、我要打死你」，我就趕快起來拿拐杖要走去看，剛好陳男的二女兒就走過來，抱著我哭說「阿嬤，趕快去救姑丈（意指廖男），他快被爸爸（意指陳男）打死了」。

我們一起走過去看，我到陳男的家後，我在馬路邊看到兒子已經昏倒了，而陳男正用左手抓著他的身體，右手一直在打他的頭，我有喝斥他，叫他住手，但他沒有停止，我有罵他，但他回罵我三字經：「幹你娘機掰、不是我的話，妳早就死掉了」，然後我叫兒子趕快跑，他就從地上爬起來，跑掉了。

陳男辯稱，每次他們男女朋友吵架，廖男找不到我姐姐，就在臉書亂發表恐嚇語句，對我姊姊嗆聲，再不出現就要跟她同歸於盡，還罵我姊姊是「妓女」，所以我才會生氣，我請他以後不要再亂PO文了。

當天廖男叫我說不要跟他講這個，並推我一把，我也反推他，兩人就發生互毆打架，廖男他媽媽看到時，我們兩人都倒在地上，起來以後我們就沒有再繼續打架了。

高院法官審酌，陳男是廖男女友的弟弟，彼此並非生疏，理應尊重雙方交情、和平相處，竟僅因廖男在臉書以不雅之詞駡陳女，因而發生口角衝突，並出手毆打，導致廖男傷重而不治，犯罪所生之損害甚大，且未賠償廖男家屬損失，也未能取得廖男家屬的諒解，依法判決，陳男犯傷害致人於死罪，處刑7年4月。陳男上訴，日前遭到最高法院駁回，全案定讞。