國會龍頭爭霸周四登場，民眾黨8席立委成關鍵少數，投票意向將在明早公布，由於黨團是採集體共識決，不排除自推人選、分裂投票。民進黨立院黨團總召柯建銘說，民眾黨策略似乎有很多變化，他都尊重，但立法院長主責國會外交，若國民黨準立委韓國瑜選上可能會講憲法九二共識，或在主持國慶上亂講話，這很嚴肅，民眾黨要想清楚。

新國會3黨不過半，民進黨團推舉現任立法院正、副院長游錫堃、蔡其昌搭檔「游昌配」，國民黨團推出準立委韓國瑜與江啟臣合作「韓江配」，藍綠均積極爭取民眾黨團支持，民眾黨團更喊出4項國會改革承諾，再加碼呼籲對委員會單一召委制表態，被認為不只筆試還要口試，藍綠人馬昨一前一後前往民眾黨團拜會，較勁意味濃厚。

由於民眾黨團即將在明天公布投票意向，黨團發言人楊寶楨說，會議採集體共識決，不排除任何可能性，包括自推人選、分裂投票等。柯建銘說，他不知道，看新聞覺得滿混亂，團進團出似乎指得是跑票要開除黨籍，但現在好像不是這樣，例如說可以分裂投票，只是黨團集體去投，民眾黨團的策略有很多變化，他都尊重。

媒體問到，若民進黨沒拿到立院龍頭，未來黨團在攻防上是否會有策略調整，柯建銘說，民進黨在乎院長在國會外交的重要性，擔心韓國瑜當院長後會講出「憲法九二共識」，或是主持國慶亂講話，這是很嚴肅的事情，什麼事情都有可能發生，呼籲民眾黨自己想清楚，民進黨態度很透徹，會平常心，不會患得患失，也不隨黃國昌起舞。

至於昨天拜會時，黃國昌跟韓國瑜抱在一起，柯建銘則說，那一幕真是千古傳奇，昨天有一幕是他認為表現非常好，當外界要求蔡其昌和黃國昌擁抱，蔡則說「他只跟老婆抱」，這代表他的政治智慧。

柯建銘說，平心而論，民眾黨準立委黃國昌1月15日拋出國會改革議題，這並非黃發明的，民進黨30年來長期在做國會改革，從國會5法開始訂出許多基準，他也從未缺席，1993年，而黃國昌卻以此當成道德標的，好似自身專業般，狹國會改革號令天下，根本拾人牙慧。

柯建銘回顧，從第九屆國會、2016年蔡英文執政開始，民進黨提出國會改革，包含立法院組織法、各委員會組織法、調查權等，盼拋出議題讓大家討論，當時首先通過國會議長議事中立，2018年曾討論單一召委委員會，朝野有9個版本，此後大家知道不可行，最後無疾而終，不可能贏者全拿，歷史已經翻過這一頁。

柯建銘批評，黃國昌拋出這些議題就是要操作槓桿，拿到最大好處，明著支持國民黨和單一國會，背地就是想分贓，讓國民黨拿下全數召委，才能以此跟叫板讓民眾黨分得1、2個召委，司馬昭之心路人皆知，連國民黨都反對，「黃國昌從頭到尾就是在操弄槓桿、創造聲量，大家很清楚他在演什麼，一個院長選舉竟然能搞成這樣。」

柯建銘直言，演戲要演得看不懂才是戲，演到大家都看得懂還在演什麼？不必搞政治都看得懂，都不要再演了吧，應該正本清源，好好思考未來國會要變成怎樣，不要變成殺戮戰場，朝野要和諧，通過對國家有利的法案才是正辦。