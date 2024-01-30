宜居嘉義市 讓市民為榮

嘉義市議會議長陳姿妏全力協助議員同仁做好立法監督者的角色，確保市政能永遠貼近民意，更要推動市府的各項措施和建設，讓嘉義市各項軟硬體的設施和建設能夠向前大步躍進，不能讓嘉義市在城市快速競爭發展的潮流被邊緣化，更進而要讓嘉義市成為台灣城市發展的新典範。
嘉義市這幾年進步很多，正往優質城市的方向加速前進，嘉義市議會與市府團隊一起努力，將嘉義市打造成為台灣最宜居城市，而宜居的城市應該是「以人為本」的城市，市民需求就是市議會的責任！
建立寵物公園
愈來愈多家庭有毛小孩，友善毛孩家庭，所以我們爭取建立寵物公園；為帶動嘉義市經濟發展，所以我們支持購物節活動；為提升嘉義市能見度，我們以實際行動支持每一次嘉義市的體育賽事。
國軍保衛家國，協助救災救難，警消打擊犯罪，維護治安，救災救難跑第一，促進社會安定，人民生活安心有保障，所以我們敬軍勞軍，慰勞警消的辛勞付出。
推展市政建設
嘉義市議會23位議員同仁都非常努力為民喉舌，反映民意，協助市府推展市政建設，滿足市民的基本需求，讓社會福利做得完善，讓人民生活有保障，再加以經濟建設的提升發展讓財源回流，讓我們嘉義市民以身在嘉義市為榮。（嘉義市議會廣告）
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