嘉義市議員林煒軒遭人持棍棒毆打、逼跪，29日下午兩名嫌犯已被羈押禁見，另針對坊間傳聞有人以某議員名義送檳榔到派出所給犯嫌，市警局清查發現男子是嫌犯朋友，疑似為獲得禮遇，才假冒某議員名義來關心，但人只停留3、4分鐘就離開，未與相關人士多做對話，嚴正聲明警方的立場就是暴力零容忍，會依法究辦到底。

林煒軒事件從暴力事件延燒成政治事件，讓警方承受來自多方的關注，加上事後傳出有人以議員身分向警方表達關切，甚至傳有人以某議員名義送菸、送檳榔到派出所，坊間眾說紛紜，被質疑幕後有黑手。

警方表示，專案小組在案發後立即針對相關涉案車輛、工具詳細採證，並對犯嫌手機進行數位鑑識，以保全證據，另在派出所釐清案情期間，有1名男子聲稱受某議員委託送檳榔給犯嫌一事，經漏夜查證該男子身分，發現男子是兩名嫌犯的友人，當時是受嫌犯之託到派出所送檳榔，因覺得亮出議員名號能得到禮遇，才會謊稱是某議員叫他來，事實上並無任何議員委託第3人來關心，且經查同時段並沒有任何議員打電話到派出所關切。

嘉義市政府警察局局長沈炳信表示，對於任何暴力不法行為，警察局依法究辦到底，絕不寬貸，必定動員全體能量守護市民安全。

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