台北榮民總醫院昨晚舉辦尾牙，一名29歲骨科住院醫師在表演跳舞後昏倒，原本裝葉克膜搶救中，北榮院長陳威明剛剛發出一封內部信件，報告好消息，該名住院醫師經骨科、急診部醫師搶救後，剛剛醒來了，且確定神經沒有受損。

現在正值尾牙季，台北榮總昨（27）晚舉辦忘年會活動，該名骨科醫師排定壓軸表演舞蹈，卻在表演在舞台上突然昏倒，由於醫院醫師都在現場，多人立刻給予急救，加上尾牙場地就在北榮對面的餐廳，急診醫師立刻趕往現場給予急救。北榮院長陳威明證實此事，坦言自己也在場，且初步檢查，研判與該名醫師本身有先天心臟病有關。

就在傍晚時分，陳威明寄出內部信件，報告好消息，以下為全文：

報告大家一個好消息，住院醫師剛剛醒來了，我們醫療團隊實在是令人感動！太厲害了！非常謝謝骨科第一線參與搶救的醫護同仁，急診部的同仁，張效煌主任率領的ECMO團隊及心臟外科團隊，執行心導管檢查的心臟科醫護同仁，還有三樓心臟外科加護病房的辛苦的護理師，思源手術室同仁，消防局E M T團隊好朋友…..台北榮總以你們為榮🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️確定神經沒有受損，四肢活動正常，過了這一個大難關，希望心臟可以日漸恢復，我們團隊繼續努力，把我們的榮總人救回來！威明叩首感恩