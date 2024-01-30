台中捷運藍線在大選期間備受矚目，行政院29日宣布核定藍線綜合規劃、台鐵海線雙軌化可行性研究，引發熱議。國民黨台中市第5選區立委當選人黃健豪則指出，捷運藍線仍有核定時間長、工程時間長、地方負擔較多的問題存在，中央還是埋藏濃濃的惡意與不情願。且捷運綠線大坑延伸線對北北屯民眾更為息息相關迫在眉睫，目前又遲遲無下文，他質疑政院的盡速核定究竟是一個月、一年？還是又要讓台中市民等三年？

「捷運藍線終核定，中央補助又少一成！」黃健豪今(30日)在臉書發文表示，台中捷運最大的阻礙已經過去，從110年報部審議，直到昨天113年1月29日行政院宣布核定，從交通部審議結果與行政院核定結果一模一樣，事實證明選前對於藍線的質疑都是民進黨的選舉操作、政治考量，白白延宕三年，感謝所有台中市民展現強大民意，促成中央對於台中重大建設的重視。

黃健豪直言，捷運藍線目前雖獲行政院核定，但本質上還是有「兩長一多」的問題存在，即核定時間長、工程時間長、地方負擔較多。

黃健豪指出，核定問題已經伴隨選舉過去，但相較其他縣市的捷運建設工程時間還是過長，高雄捷運黃線111年核定預計117年完工、小港林園線111年核定119年完工，都比台中藍線的10年工程期短。並且台中藍線地方負擔的比例58％近6成，相較於高雄黃線的42％、小港林園線的41％，其他縣市中央補助6成、台中卻要自行負擔6成，中央還是埋藏濃濃的惡意與不情願，「未來健豪也會爭對中央補助部分持續向中央爭取！」

黃健豪強調，台中市的捷運路網不僅是藍線一條，迫在眉睫與北北屯民眾更為息息相關的捷運綠線大坑延伸線，從去年12/14行政院長陳建仁說會盡速核定後，至目前又遲遲毫無下文，既然看守內閣都可以通過台中捷運藍線，那綠線大坑延伸線應該也可以，盡速核定究竟是一個月、一年？還是又要讓台中市民等三年？「健豪一定會強力監督，讓行政院不再對台中重大建設卡卡！」

政院核定台中捷運藍線綜合規畫，總經費1615.14億元，預計10年後通車。台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華今(30日)喊話，中捷綠線延伸彰化、橘線延伸南投盡速核定。交通部鐵道局表示，台中市政府已提出中捷綠線延伸大坑及彰化，由行政院審查中，橘線部分則未提出延伸計畫。