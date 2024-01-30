內政部長林右昌認為，若基捷能獲政院核定，對基隆未來是一劑強心針，也會帶動更多的進步與發展。（張志康攝）

行政院29日核定台中捷運藍線可行性研究，同樣處於行政院核定階段的基隆捷運，也可望在近期獲政院核定。基隆市長謝國樑表示，中捷藍線核定，證明中央與地方即便黨派不同，也依然能攜手合作。

謝國樑30日上午進行媒體茶敘，談到基隆捷運的議題時指出，中捷藍線的核定，證明了中央與地方即使黨派不同，但在地方建設上，依然能夠攜手合作，他認為這是行政院釋出的善意。

基隆市交通處長王圳宏表示，去年8月謝國樑帶領市府團隊拜會行政院副院長鄭文燦時，獲鄭文燦允諾各部會將全力協助基隆捷運第二階段的相關經費，市府已然編列新台幣2000萬元的可行性評估經費，將於近日行文政院，請求中央補助。

至於基隆第一階段的推動，謝國樑表示，目前依照先前與行政院副院長鄭文燦討論的結果，持續以捷運基隆推動相關的場站開發，目前看來沒有什麼太大的問題。

內政部長林右昌表示，若能於近期獲得政院核定，將是基捷建設很大的一步，他說，基捷已經20餘年前連想都不敢想，到現在第一階段可以到八堵，第二階段會進到基隆市區，交通部都已完成第一階段相關程序，就等行政院做最後核定。

林右昌說，這是對基隆未來的進步與發展很重要的成績，他指出，基隆捷運能夠在他擔任基隆市長時，啟動相關程序、定線規畫，他也與有榮焉。他認為，若政院能於近期核定基捷，對基隆未來是一劑強心針，也會帶動基隆更多的進步和發展。