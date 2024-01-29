基隆市長謝國樑（左4）、準立委林沛祥（左5）共同宣布基隆市政府與美國加州大學柏克萊分校合作舉辦研習營。（張志康攝）

準立委林沛祥表示，這次的合作是基隆市家長的夢想，他未來也將在立法院積極推動類似的合作計畫。（張志康攝）

即將參與基隆市府與美國加州大學柏克萊分校合辦研習營的基隆女中數理資優班龐宜榛（右）說，希望透過這次機會，能對未來進入軟體開發領域有所幫助。（張志康攝）

為了讓基隆市的學子們能夠提前與世界接軌，基隆市政府29日召開記者會，宣布與美國加州大學柏克萊分校旗下的ROAR實驗室展開合作，提供基隆市各高中學生線上課程，透過這樣的線上課程，提前接觸尖端科技的無人駕駛技術。

謝國樑表示，去年9月他赴美時，造訪了這次與基隆市政府合作的實驗室，與主要的計畫負責人相談甚歡，得知該實驗室有提供與加州及全球高中生相關的研習營，便積極促成雙方合作。

謝國樑說，這次的線上課程將自2月24日開始，為期5個周末。基隆市全市有249個學生報名，希望參與這次的課程，最終僅有30名學生通過評選，能夠透過線上教學方式參與這次的課程，謝國樑也會在始業式和結業式出席。

謝國樑強調，這是基隆市政府首次與國際頂尖大學合作開辦相關的活動，但他相信這絕對不會是最後一個案例。他指出，透過與國際合作，希望能夠讓更多的基隆學子們，能夠留在基隆就學。

這個名為ROAR Academy的課程，其中的ROAR全文是機器人自動駕駛公開賽事，學子們可以透過10天的課程，從基礎的「Python程式設計」及「演算法」開始，認識到自動駕駛這個產業。

參與這次研習營的基隆女中數理資優班的龐宜榛說，她是二類組的學生，未來希望能夠攻讀資工系，她認為自動駕駛是未來的熱門產業，透過這次的研習營，希望能對未來進入軟體開發領域有所幫助。

立委林沛祥表示，他認為這樣的合作是所有基隆家長、所有我們這一輩基隆人共同的夢想。今天我們踏出很重要的第一步。未來他將在立法院協助，希望讓這樣的計畫能夠繼續下去。

謝國樑說，市府將持續與國際名校合作，推出更多協助學生構建學習歷程的機會，相信每一位基隆學子在市府與學校的支持下，都能從基隆出發，立足台灣，放眼世界。