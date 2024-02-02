國產豬肉竟檢出瘦肉精！台中市政府近日抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，竟檢出瘦肉精西布特羅，並通知有販售該批肉品的販售業者立即下架。對此，農業部表示，已至來源豬場進行移動管制，並採集血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗，以釐清可能原因，如果業者使用未經核准動物用藥品，可處6萬元至30萬元罰鍰，1年內再犯者更可處250萬元以下罰鍰。

農業部說明，乙型受體素2002年就公告為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列的藥品，且據防檢署近5年監測國產豬隻結果顯示，均未檢出乙型受體素。此外，衛生單位負責消費者端監測豬肉乙型受體素，過去5年國產豬肉亦未檢出乙型受體素，本次豬肉產品檢出之原因尚待進一步釐清。針對該產品涉及產銷履歷及優良農產品驗證部分，農業部將依農產品生產及驗證管理法規定，採取相關措施及適當處置，如有違反法令情事，最重則進行終止驗證處理。

農業部強調，牧場業者必須使用合法動物用藥品，不得使用來歷不明及未經核准的動物用藥品，查獲違法者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，1年內再犯者更可處250萬元以下罰鍰，畜牧業者應合法用藥，以免違法受罰。