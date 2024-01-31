農曆新年將到，為供應年節民生需求，農業部今宣布春節期間農漁畜產供應充足，沒受到寒害影響，大家關切的雞蛋問題，農業部代理部長陳駿季表示，今年禽流感控管良好，爆發疫情案例較去年同時間少了很多，而雞蛋供應量為每日2400萬到2450萬顆，不會缺蛋。

農業部指出，自2月4日起將加強調配，蔬菜每日供應量增加38％以上、水果增加73％以上、漁產品增加30％以上、毛豬增加23％以上、土雞增加11％以上，花卉增加188％以上。

陳駿季表示，2月4日起豬肉供應量將從每日2萬頭變成2.5至2.7萬頭，增加30％，望價格維持在每公斤88至92元，雞蛋部分，目前國內蛋雞養殖為3440萬餘隻，每日供蛋2400到2450萬顆，數量充足，雖然近期寒流，又遇上過年期間糕餅業者需求大，但可以透過調度方式供應市場需求。

此外，陳駿季表示，冬天是禽流感的季節，去年同時期案例有40多場，今年約4場，可見防疫有落實，短期內不會再有雞蛋進口，未來也會透過降稅方式，讓貿易業者自行進口，不再是由農業部或中央畜產會進口。