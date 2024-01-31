春節假期將至，為降低連假期間呼吸道傳染病對民眾健康的威脅，苗栗縣長鍾東錦責成縣府衛生局，協調縣內衛生福利部苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院等4家醫院，增設33診次呼吸道特別門診，讓有呼吸道傳染病輕症的民眾不必到急診就能獲得妥善治療。

衛生局局長張蕊仙說，依據疾管署資料，近日國內寒流來襲氣溫遽降，呼吸道疫情處高原期，且為近10年同期次高；近4周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒及流感病毒為多，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等持續於社區活動，近期流感併發重症通報數增加，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、缺氧等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

她也提醒民眾留意個人呼吸道衛生及咳嗽禮節，並籲請臨床醫師提高警覺，對於符合公費流感或新冠抗病毒藥劑用藥條件的病患應及早給藥，以降低併發重症的風險。

民眾如有相關疑問，可至衛生局局或疾病管制署全球資訊網查詢，也可致電1922防疫專線或各衛生所詢問。增設的門診，民眾可上衛生局官網首頁查詢並就近利用，另因各家開診時間、時段不同，建議鄉親就醫前可先致電詢問。