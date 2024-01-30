不肖業者挖洞傾倒廢棄物跟酸洗液。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦主持縣務會議。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮順天段土地3年多來遭不肖集團，挖坑傾倒混合廢棄物和廢酸洗液，不法獲利1.8億多元，相關涉嫌人已遭檢警送辦，遭汙染5100平方公尺的土地則公告為管制區。

苗栗縣府30日舉行縣務會議，縣長鍾東錦關心此案，並強調縣府環保局早在去年8月已積極配合檢警稽查、採樣並將涉嫌人移送法辦，他也指示環保、警政、農業單位結合在地居民，全面加強監控查察，阻絕不法集團再到苗栗汙染土地，否則環境生態將萬劫不復。

近期廢棄物入侵汙染不斷，不僅傳出台中市有1.2萬坪農地，遭不肖業者堆放廢棄物後逃逸事件，接著還驚爆不法集團把黑手染指苗栗穀倉苑裡，更令人髮指的是，不肖業者在苑裡順天段土地挖了2個大坑洞，傾倒大量的混合廢棄物和廢酸洗液，廢洗液到處漫流，致土壤遭重金屬嚴重汙染。

苗栗縣府今天舉行縣務會議，鍾東錦關切此議題，會中再次指示警察局、環保局及農業處，與偏僻地區居民合作，多方蒐集情資、嚴密查察，不能讓不肖業者再到苗栗汙染土地，否則，環境生態一旦被破壞將難以恢復生機。

縣府環保局長陳華盛說，苑裡順天段土地遭廢棄物和廢洗液入侵一案，事實上在此案曝光的第一時間，環保局即會同環境部環境管理署中區環境管理中心、警政署保七總隊第三大隊第二中隊及台中市調處等單位，查獲1輛受雇非法業者載運廢液的車輛進場傾洩。

隨後在去年8月2日及8日，2度會勘現場並採樣化驗，結果土壤中的鉻、鎘、銅、鉛、鋅等重金屬檢測值，均超過土壤汙染管制標準，全案已連同扣留的2部怪手依違反廢棄物清理法移送台中檢方偵辦。

陳華盛表示，涉案不肖業者初估3年內已獲取不法利益上億元，而順天段案遭汙染的土地面積恐達5100平方公尺，初期因配合檢警偵查進度及溯源需要而未對外發布新聞，但環保局一直都持續動員人力配合作業，並提供有利證物作為辦案參考，後續將遭汙染區公告為土壤汙染控制場址及管制區，並要求行為人將環境恢復原狀。

縣警察局長陳世煌指出，警方近期採用AI科技，在偏僻地區查獲3件廢棄物入侵案，將進一步檢討成效再考量是否擴大辦理；另外，對於部分非法載運廢棄物或廢液的車輛，可能變更路線規避查緝，各分駐、派出所亦會機動調整巡邏路線因應，讓不肖業者無機可乘，以守護縣內好山好水。

農曆春節連假即將到來，會中縣長鍾東錦也裁示由文化觀光局主政，協同工商、農業、教育、原民中心、工務及警察等單位，擴大行銷縣內觀光景點、7大場館、賞花專區、休閒農場、民宿及餐廳等優勢，一併彙整交通疏導資訊，揭露於縣府網路方便民眾查詢；其中，7大場館部分，以除夕當天休館為原則，其餘假日均應開放參觀。

鍾東錦也提到，年關將屆，民眾到金融機構洽辦業務漸趨頻繁，請警察局加強巡邏勤務、提高這些機構附近的見警率，確保鄉親提存款安全；另外，民眾普遍開始採購年貨，請衛生局加強抽檢市售應景食品和食材，保障食安，財政處也加強稽查酒類，以維護消費者飲用酒品的安全。