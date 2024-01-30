苗栗縣政府30日在縣府第一辦公大樓大廳舉辦「苗栗縣原住民族文物館假日藝文展演活動」啟動會，苗栗縣賽夏族民俗文物館、泰雅文物館兩大原民場館，2月10日農曆春節假期起，到今年12月底，將有91場次的精彩表演，縣長鍾東錦等人今天宣布系列展演活動正式啟動。

苗栗縣原住民族文物館假日藝文展演活動，今年度以「巡迴原路」為題，是「尋回原路」之意，凡是原民走過之處都可以是原路，也是一場走在原住民道路上的巡迴演出；街頭藝人及展演團體不僅假日在兩大文物館定期演出，平時也會在各處商演、街演，而透過歌舞展演，讓原住民的傳統得以被述出、傳承，在培養原住民認同感的同時，也呼應了主旨「尋回原路」，找回屬於原住民可以發光發熱的舞台。

苗栗縣賽夏族民俗文物館假日藝文系列活動，自2月10日至2月14日止、3月9日起至12月底每個月第二、四周的周六下午2點20分到下午3點，以及下午2點20分到下午4點20分演出，共有25場次的精彩表演。

苗栗縣泰雅文物館藝文展演活動，同樣2月10日至2月14日止、3月2日至12月底每周六下午2點20分到下午3點，及每月第二、四周的周日上午10點到中午12點將有各式展演，共有66場次的精采表演。

縣府原民中心主任蔣意雄說，賽夏館位於苗栗縣南庄鄉東河村向天湖部落，此地為南庄賽夏族舉行矮靈祭的祭場所在地，館內收藏了許多竹編、苧麻織品、原住民創作藝品及農耕器具等豐富珍貴文化資產，遊客可透過簡介、影片觀賞、文物陳列介紹認識賽夏族文化。

他表示，泰雅文物館內主要展示泰安鄉部落分布及遷移、當地泰雅文化、歲時祭儀介紹等；館外則有親子公園、溫泉水煮蛋池、溫泉泡腳體驗區，讓參訪民眾透過寓教於樂的方式深入了解並欣賞這片土地上的泰雅文化，兩個場館都相當是親子家庭、不分年齡走訪遊玩。

縣長鍾東錦、縣議員黎尚安、許櫻萍、徐筱菁、劉美蘭、楊文昌、大湖鄉長黃惠琴等人盛裝打扮原民傳統服飾，並共同手持聖火，連袂宣布苗栗縣原住民族文物館假日藝文展演活動正式啟動。

鍾東錦說，假日展演活動展現豐富的原住民人文特色，也讓原民族人用悠揚的樂聲及舞蹈傳揚自己的傳統文化，不僅使遊客更全面地了解苗栗縣原住民族的生活、歷史和傳統藝術，也能有更多不同的遊憩體驗，進而帶動兩大文物館的觀光人潮，活絡在地經濟，從多個面向助長原住民就業機會，啟發下一代的表演人才投入傳統藝文產業。