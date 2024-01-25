台南市山地原住民市議員施余興望，遭控在前年九合一大選中涉嫌向選民賄選，檢方提當選無效之訴，一審判無罪，檢方提起上訴，台南高分院25日駁回檢方上訴，施余興望當選有效，本案不得上訴，施余興旺隨後也在臉書寫下「正義或許會遲到但絕不會缺席」。

施余興旺去年被控控涉嫌以1萬元、1萬5千元向選民賄選，一審法官認為，檢方提供證據不足證明是賄賂行為，所以判處無罪。檢方再提上訴，台南高分院合議庭指出，檢方雖主張，施余興望為求能於選舉順利當選，對有投票權錢姓、鍾姓2人分別交付1萬元、1萬5000元賄款，而約使投票給施余興望，錢等2人則允諾支持而收受賄款。

但合議庭也指出，經綜合兩造辯論意旨及調查證據結果，認定施余興望僅請錢等2人幫忙輔選事務及拜訪選民等情，施余興望所辯其交付錢等2人1萬元、1萬5000元，是幫忙選舉事務的車馬費等補貼，並非賄款，且檢方所舉證據，並無法證明施余興望交付1萬元、1萬5000元屬賄款，又無其他佐證施余興望確實有對錢等2人行賄選舉。

合議庭認為，檢方所舉證據不足證明施余興望有選罷法中投票行賄行為，與同法當選無效要件不符，因此，檢方提起當選無效之訴無理由，應予駁回。