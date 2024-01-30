上周寒流發威，各大醫院人滿為患，尤其呼吸道疾病與心血管患者居多，日前一名2歲女童不斷發出喘鳴聲，從診所轉診送到大醫院，血氧只有87%，讓急診兒科醫師黃士倫看了嚇瘋，告訴父母女童急需插管，但父母卻不緊張，說每次感冒都這樣，下午雖已出現症狀，但拖到凌晨才送急診，讓黃士倫聽了傻眼。

彰化秀傳醫院急診兒科醫師黃士倫在臉書發文，日前寒冬凌晨，一名2歲女童氣喘發作被送來急診，不斷發出咻咻的喘鳴聲，不用聽診器就能聽到，喘得很不對勁，轉診單也顯示她下午就開始喘。

黃士倫表示，檢查發現女童血氧濃度只剩87%，有呼吸衰竭的危險，不懂怎麼現在才來醫院，氣得跟女童母親說「她的狀況不太好，正常血氧是100%，血氧低於90%狀況又不穩定，可能需要插管」，但女童父母的表情一點都不緊張，還說「她每次感冒都這樣」，黃士倫聽了驚訝，但仍趕快讓女童吸入支氣管擴張劑、 打上點滴給類固醇治療，並照照X光、抽血等，然而孩子的血氧仍落在93-95%，於是跟女童父母討論送加護病房，但該院滿床、鄰近的彰基也滿床，只剩彰濱秀傳分院有床，於是經父母同意後緊急幫女童轉院。

黃士倫表示，最後救護車以時速120公里，出發不到15分鐘就抵達彰濱秀傳，孩子的血氧也回到100%，生命徵象穩定後才讓他放下心中的大石，隔天早上再打去彰濱問，所幸孩子挺爭氣，沒有插管平安下莊。他提醒，天氣冷熱變化劇烈，有呼吸道敏感的族群要好好保養，忌吃冰品、避免過敏原、多曬太陽運動。