由於中層水氣通過，明（29）日北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區也有零星降雨，夜晚清晨偏涼，中部以北及宜蘭低溫13、14度，其他地區15到17度。氣象署表示，周一開始氣溫回升，日夜溫差大，周五（5日）東北季風稍增強，迎風面水氣稍增多。

氣象署指出，明天北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區也有零星降雨，其他地區多雲到晴，白天之後水氣逐漸減少；溫度方面，夜晚清晨偏涼，中部以北及宜蘭低溫13、14度，其他地區15到17度，白天冷空氣減弱，氣溫明顯回升，北部及東半部高溫20到23度，中南部可以來到24到28度，西半部日夜溫差大。

氣象署分析未來天氣。（氣象署提供）

氣象署說明，周二至周四（30日至2月1日）環境逐漸轉乾，僅迎風面的東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，周二北部山區也有零星降雨；各地白天溫暖舒適，高溫可達25度以上，但是夜晚清晨仍涼，低溫15到18度，日夜溫差較大

周五、周六（2日、3日）東北季風稍增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，由於冷空氣不多，只有北台灣白天氣溫略為下降，高溫21、22度，其他地區溫度沒有太大變化，中南部日夜溫差大；下周日（4日）東北季風減弱，東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北台灣氣溫回升。