白冰冰領銜主演的8點檔大戲《天知道》邀來「寶弟」葛兆恩和跆拳道國手胡子萱，近日寒流來襲，年輕人憑著他們的體魄及毅力，在低溫8度的天氣跳下水拍戲，讓白冰冰很感動。

胡子軒在葛兆恩和白冰冰的指導下，演技精進不少。白冰冰為了這部戲，付出了巨大的努力和金錢，期望能夠培育出更多優秀的新一代演員。

白冰冰領銜主演的8點檔大戲《天知道》邀來「寶弟」葛兆恩和跆拳道國手胡子萱，近日寒流來襲，年輕人憑著他們的體魄及毅力，在低溫8度的天氣跳下水拍戲，讓白冰冰很感動。（本報資料照片）

《天知道》是白冰冰給自己的挑戰，也給年輕演員們展現自我的舞台，期待能為戲劇圈注入新的活力。