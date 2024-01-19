夏川里美演唱多首經典好歌。（中視提供）

白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》本周六（20日）邀請到重量級嘉賓，日本沖繩「靈魂歌姬」夏川里美。陽帆透露夏川里美會上節目，都得歸功白冰冰親自出馬邀請，白冰冰對於促成通告也覺得相當開心。

有著空靈澄澈嗓音的夏川里美，以〈淚光閃閃〉聞名於世，她這次在節目中一連帶來多首經典好歌，包括名曲〈淚光閃閃〉，還有台語歌〈雨夜花〉，天籟美聲讓在場藝人如癡如醉，陽帆更是如見偶像：「能聽到本人的聲音真的非常開心」。

這次夏川里美上節目完全不用擔心語言隔閡，因為白冰冰就是現成翻譯，她用日文與夏川里美閒聊溝通，一旁的陽帆也嘗試說日文，但難免卡關，白冰冰便負責幫雙方翻譯。錄影當天，白冰冰與夏川里美都穿著紅色系服裝，頗有默契。

本集除了大牌歌手夏川里美，另外還有龍千玉、葉諾帆、楊哲、蔡佳麟、尤娜、蔡亞露、陳思瑋、明亮等，眾多歌手輪番飆唱，《我愛冰冰Show》每周六晚間8點在中視播出。