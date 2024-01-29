寒流已過，明（30）日迎風面東半部、恆春半島有局部短暫雨，其中今晚至明日花、東地區降雨較明顯，有較大雨勢發生的機率，氣溫則是逐日回升。氣象署表示，周三、周四（31日、2月1日）南部地區白天有30度高溫，周五（2月2日）東北季風稍增強，北台灣白天氣溫略下降，其他地區溫度則沒有太大變化，預計過年前幾天可能會有下一波比較明顯的降溫。

氣象署分析未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署指出，明天東半部、恆春半島有局部短暫雨，其中今晚至明日花、東地區降雨較明顯，有較大雨勢發生的機率，西半部地區為多雲到晴，僅北部山區有零星的降雨機會；溫度方面，清晨各地低溫約15至17度，白天高溫北台灣為20至23度，其他地區可以來到24至28度，感受溫暖。

氣象署預測未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周三、周四環境逐漸轉乾，迎風面雲量較多，在東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；環境為偏東南風，各地白天溫暖舒適，高溫達25度以上，尤其南部地區可以來到30度左右。

周五東北季風稍增強，降雨區稍增大，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北台灣白天氣溫略下降，高溫為21、22度，其他地區溫度沒有太大變化；周六東北季風減弱，北台灣氣溫又回升；下周日（4日）東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周一（5日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。