今天（27日）中南部白天回暖，中部高溫達到22度，南部、台東甚至飆出28度高溫，但北部最高溫僅16度左右，明天（28日）仍吹東北風，西半部、宜蘭低溫僅12度左右，加上華南水氣移入影響，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪、路面積冰的機率。

中央氣象署最新資訊顯示，受華南水氣移入影響，明天北部山區、東半部地區降雨機率較高，中南部山區、北部平地降雨也有零星雨勢；溫度方面，夜晚、清晨感受依然偏冷， 西半部及宜蘭地區低溫只有12度，空曠地區或近山區感受會更涼，僅剩10度左右，花東低溫則在15度上下，白天各地都會逐漸回暖，中南部、台東高溫都會破20度，日夜溫差明顯。

下周溫度逐漸回溫，高溫上看25度。（圖／中央氣象署）

下周一、下周二（29、30日）台灣周邊環境吹偏東風至東南風，各地清晨依然偏涼，白天陸續回溫；水氣部分，受中層華南水氣通過影響，北部及迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨，中南部地區為多雲到晴。

下周三、下周四（31日、2月1日）改吹東南風，各地白天氣溫將達到25度以上，環境也會轉乾，只剩東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；下周五、下周六（2月2日、2月3日）各地感受偏熱；降雨部分，北部水氣稍增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。