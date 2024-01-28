再冷一天，氣象署指出，今清晨夜晚仍偏冷，西半部12度，空曠地區接近10度，白天北部高溫15度，氣象專家林德恩表示，明天開始將從上周寒冷的情境，跳入大回暖劇本，尤其周二到周六明顯升溫，北部25度、中南部30度，有冰火五重天的感覺。

林德恩在臉書「林老師氣象站」指出，本周天氣大逆轉，明天起將從上周原先寒冷的情境，直接跳入大回暖的劇本， 尤其周二至周六（1／30至2／3）升溫最為明顯，讓人有種冰火五重天的感覺。

林德恩表示，本周由於水氣偏少，加上環境轉為東南風到偏南風，天氣相當晴朗穩定；愈往南部走的天氣愈好、氣溫愈暖，且一天比一天熱。今晨最新預測，周二至周六期間，北部、東北部及澎湖高溫在22至25度，中南部26至30度，東部24至27度，不過還是要提醒西半部日夜溫差大，適時添增衣物、保重身體。

氣象署指出，今天仍為東北風環境，加上華南水氣移入，北部、東半部地區有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；氣溫方面，各地夜晚清晨仍偏涼冷，西半部及宜蘭低溫12至14度，空曠地區或近山區低溫接近10度，花東約15、16度，白天北部、宜花仍偏涼，高溫約15到17度，中部19至22度，南部23到26度，中南部日夜溫差大。