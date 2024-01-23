亞洲正逢「入冬以來最強寒流」來襲，今（23日）晚間，日本海沿岸已有大面積降雪。日本氣象廳預估，至周四（25日）為止，日本海沿岸地帶將出現大雪，日本北陸地區，包括元旦當天遭受規模7.6強震襲擊的石川縣能登半島災區將全面化為銀白世界，靠近太平洋一側的地帶也可能降下豐沛雪量，全國多地由西到東、從山區到平地，均須提防暴風雪引發的交通中斷與停電等狀況。日本這波嚴寒有可能持續到周五。

綜合日本放送協會（NHK）、山陰放送（BSS）、每日放送（MBS）23日報導，這波強大的冷空氣溫度低到攝氏零下40度持續流向日本北陸上空約5.5公里處，至周四之前，日本海沿岸山區、西日本至東日本都可能降下大雪，部分地區嚴防「日本海極地氣團輻合帶」（JPCZ）發威，東日本、西日本平常雪量較少的地帶也可能出現大雪甚至暴雪，平地也有降雪可能。

日本氣象廳周二針對雪況發布預估，至周三（24日）晚間的24小時之內，新潟縣降雪量將達到100公分厚，北陸、近畿地區降雪量80公分，東北與東海地區降雪量70公分，關東甲信、中國地區降雪量也達到60公分厚。北海道降雪預估積雪40公分，四國地區30公分；北九州、南九州降雪量預估各有25公分、15公分，名古屋、福岡都有可能下雪。

元旦當天發生強震的能登半島，受損建物要嚴防積雪重壓而倒塌，明天周三災區仍處於嚴寒環境。富山市白天最高溫僅攝氏1度，金澤市、輪島市僅攝氏2度。當局提醒災區民眾務必注意保暖、嚴防體溫過低，也要彼此注意健康狀況。氣象單位預估石川縣山區24日到25日降雪量各為70公分、30至50公分，平地也有30公分、10至20公分。輪島市預計會冷到周六（27日），最高氣溫預估低於攝氏5度。

25日傍晚6點鐘之前的24小時內，部分地區仍要提防大雪。北陸地區預估降雪70至90公分厚，東北地區60至80公分，中國地區50至70公分，北海道與近畿地區40至60公分，關東甲信、東海地區30至50公分。

入冬以來最強冷空氣24日起將為日本多地帶來降雪，北部日本海一側23日傍晚已陸續降下大雪。

日本部分地區到周五（26日）傍晚6時之前的24小時之內仍有大雪，包括北海道、東北、東海、北陸、近畿、中國地區，降雪量預估20至50公分厚。

氣象預報員提醒大眾嚴防大雪、路面結冰引發的交通狀況，當心積雪、雪崩。這波寒潮降雪高峰預估出現在24日，尤其24日早上開始，降雪量很可能快速增加，山陰地區以鳥取縣最應嚴防。24日凌晨至深夜，近畿地區可能出現警戒等級的大雪。