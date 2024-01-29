對於許多外食族來說，簡單、便宜的陽春麵是解決一餐的好選擇之一。一位男子近日在高雄一間麵攤發現，一碗小碗陽春麵要價60元，讓他決定改到超商飽腹，更忍不住感嘆物價飛漲，以前餐餐外食的他如今只能學著自己煮東西吃，貼文曝光後引發熱議，許多網友認為超商的食物其實比麵攤更貴，紛紛質疑文章真實性。

原PO在PTT發文指出，某次他在高雄某間路邊麵攤準備消費，沒想到價目表相當驚人，「一碗小碗陽春麵要60元，大碗65元，蛋炒飯一份是70元」，讓他決定改買超商食品，更忍不住直呼，在物價、原物料飛漲的年代，最親民的平民美食已經不再親切了，原PO也因此下定決心學習自己煮，「物價跟時間一樣，永遠都回不去了」。

對此，許多網友紛紛質疑真實性，「超商更貴，你還敢去？」、「陽春麵吃不下去，去吃超商，我有沒有看錯什麼」、「你反串？超商有比較便宜？」、「哪裡的黑店要60，快點跟大家講」、「一碗陽春麵60元？我住台北也沒有這麼貴啊」、「台北加餛飩都不用60…」。

有人則認為，其實外食價格本來就該更貴，「大部分先進國家外食都很貴，因為人工貴。40年前台灣大部分人自煮，不像現在大部分外食」、「人工貴，跟美日一樣，只要有人力佔比高的都很貴。以前小工找水電5百就有，現在出門就是1千」。

另外也有不少老饕教學，「陽春麵厲害的是新鮮大骨湯，在家煮不出來」、「如果單單就煮碗麵來吃，不用備什麼料，就麵和豆芽和蛋放進去煮，少許調味就好了，看似單調但意外耐吃，豆芽吃膩也可以放別的，懶得洗碗就用免洗餐具」、「煮一鍋肉燥、買個雞湯粉，就可以做出很類似的程度了」。