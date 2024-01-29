宜蘭縣政府衛生局臨時人員游志僥，因沉迷線上博弈網站賭博投資失利，利用職務之便填寫不實請購單採購禮券，詐得1769萬元後上網打折變賣償債，此案因游使用自己銀行帳戶匯款，全家超商財會人員察覺有異，函請衛生局了解後才爆發；宜蘭地方法院審結，處有期徒刑6年，褫奪公權3年，並沒收犯罪所得。

30多歲游志僥2015年6月起任職於衛生局，負責結核病防治，透過發放超商禮券鼓勵病患接受治療，由於投資比特幣失利急需錢財，見衛生局共契平台購買超商禮券有折數優惠，且交貨日與付款日有時間差，認為有利可圖而心生歹念。

游志僥自2022年2月到9月，以衛生局名義表示時程緊急、請購單簽陳後補為由，陸續送出32次不實請購單，取得採購帳號、密碼及憑證後自行登入共契平台，向統一、全家、萊爾富等三家超商下訂；宜蘭法院合議庭認定游男施用詐術，透過公家機關共契平台下訂，供應廠商無從得知私人訂購，依約交付禮券陷於錯誤。

游男詐得禮券後用86折到92折上臉書販售變現，再用個人台北富邦銀行帳戶轉帳給3家超商，後來財務吃緊無力匯款，全家超商2022年9月底發函通知衛生局付款，游擔心東窗事發，10月初便向廉政署自首，衛生局12月召開考績會開除他並懲處相關主管，同步改善採購流程，改採多層稽核，搭配不定期抽查杜絕弊端。

去年8月游男遭檢方起訴，他否認利用職務機會詐取財物，辯稱只是借用，沒有要詐欺，但不被採信。經查，游男犯罪所得1769萬元，還有1109萬元尚未返還，合議庭法官認定他犯本刑7年以上的利用職務上機會詐取財物罪，因自首減輕其刑，處有期徒刑6年，褫奪公權3年，尚未返還犯罪所得，將沒收或追徵其價額。