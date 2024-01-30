寒假到，許多人趁著假期全家出遊，但近日有網友不解，為何有人會願意在國旅上花幾萬塊住一晚，覺得在台灣住宿花這麼多錢，只玩兩天一夜很不划算，不如出國玩；對此，有不少國旅派的網友解釋，因為便利，「時間就是金錢」無法說出國就出國。

原PO日前在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文，在台灣旅遊住宿貴，住一晚就要花2、3萬的話，不覺得很划不來嗎？覺得既然要花錢，應該花得更有價值，所以才那麼多人說不如出國，不必花這個金額在台灣玩，但他更好奇在台灣花得下去一晚3萬以上住宿的人是什麼想法？

話題掀起網友熱議，多數網友表示，「有小孩的朋友真的不是說出國就能出國」、「如果沒時間但又想小小渡假，國內住好一點也不錯」、「不如出國這句話是適用於沒有家屬的人身上！如果攜家帶眷怎樣都不會比較划算」、「有錢沒閒阿」；還有人表示「很多都是去享受名聲特別不錯的飯店或民宿」。

但也有人認同原PO，「說真的，花不下去，價差太大，有些住一晚房價2到3萬」、「出國就是視野不同，體驗異國文化，有非金錢來衡量的附加價值」。