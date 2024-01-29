網紅超哥日前因不滿前英雄聯盟世界冠軍Toyz抱怨他開的日式料理店醋飯難吃，使出「超派鐵拳」痛毆「醋飯天條」的Toyz，引發不少討論。美女作家周書靜強調，台灣人談美食常常帶外國友人去吃路邊攤、夜市，但認真找台菜正餐反而有點困難，因為有大量的麵食，澱粉所組成的食物，追求吃粗飽，有種貧窮的氣息。但台灣仍有不少好吃又合理價位的日本料理餐廳，對醋飯米粒、重量、溫度的講究，都是最基本的態度。

「其實不只是醋飯，很多地方也沒有到位。」周書靜28日在臉書發文質疑「在台灣有美食嗎？」她說大部分的台灣人說到美食只會講「路邊攤、夜市」，這是吃東西的味蕾和品味，台灣人對於飲食文化知識或品味的缺乏，是一個值得探討的事，許多人有的經驗，外國友人來，大部分只會帶他們吃牛肉麵、臭豆腐、麵線，外國友人就會糾正其實那是街頭小吃，不算是正餐。然後就開始認真找所謂的台菜正餐，發現有點困難。

周書靜表示，因為總不能每次都是炒飯、麵類或生煎包，就算找到台菜餐廳，但後來他們寧願留在飯店裡吃飯。「看見有作者提到：台灣美食有一種貧窮的氣息」。台灣有許多浙江菜、湖南菜、東北菜、四川菜等品質不輸台菜的美食，這是因為戰後外省人遷移至台灣，把中國各地的菜式帶進來，但還不如去中國吃。這位作者表達，外國人對於台灣美食有種貧窮的氣息，因為有大量的麵食，澱粉所組成的食物。

「只要看見高聳的白飯和麵條就大排長龍。」周書靜指出，台灣人只重視CP值、粗飽，加上台灣用的油很差（除非是高檔餐廳）。香港藝人黃秋生曾說：「我覺得台灣真的沒有什麼美食，你們覺得是美食的都是麵粉」。「如果你就吃飽是原則的話，你就不要到處講都是美食。」美食家費奇，他認為黃秋生是感歎台灣人普遍追求CP值高的美食速成文化，反而忽略了台灣美食的豐富底蘊。「看完之後我佩服終於有人說出實話！」

周書靜強調，「當然談了這些，我還是喜歡台灣的美食！」什麼餐廳都有，台灣很多廚師都很優秀，也有老饕推薦的口袋名單，還有在台灣的日料真的非常厲害，很多朋友住美國只會羨慕在台灣可以吃到好吃又合理價位的日料。只要有好的餐廳，都是美食天堂，也感謝那些用心的廚師為台灣飲食的貢獻。

周書靜提到，關於日料，極度建議閱讀《壽司之神全技法，小野二郎的壽司聖經》，每一顆壽司背後花了半輩子的心血，一貫壽司精控330顆米粒，重量、溫度講究的組成。把醋飯裝在木桶，而不是塑膠桶，這根本不用去爭論，這已經是最基本對待壽司米的態度。有錢人不代表懂吃，有錢人開的餐廳也不一定好吃，重點是，你對食物是帶著尊敬的心嗎。「有時候貴吃的不是虛榮，是見識。台灣美食很多但是好食材是一分錢一分貨，我自己也開過日式料理與西餐，我知道貴不一定好吃但便宜很少有好貨。」