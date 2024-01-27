打臉Toyz質疑「袖手旁觀」？ 警方「第一時間制止」畫面曝光 。（圖／翻攝畫面）

上週六(20)日晚間，網紅直播主Toyz（劉偉健）到YouTuber「超哥」的日式料理店用餐開直播，因批「醋飯難吃」，Toyz遭痛毆爆衝突，昨(26)日Toyz開直播透露傷勢外，也質疑大安分局警方「不知道警察在幹嘛，員警到場時還有人出手攻擊他」；大安分局今(27)日也公布第一時間到場的密錄器畫面曝光，澄清絕對秉持勿枉勿縱的態度，證據到哪裡就辦到哪裡。

從影片中可見，北市大安分局安和路派出所員警騎機車抵達現場前，超哥與其友人還在對著Toyz圍毆，警方一到場將機車停好後，對著全員喊著「先不用動，都(站)在這邊」， 一旁還可聽見其他人表示「警察來了，先不要打了」，員警隨即將雙方人員分開。

此時也可聽到有人說著「趕快叫救護車」，也可以清楚看見超哥還在氣頭上，被友人拉到一旁，而員警表示雙方人馬「先(站)在這裡」、「你們一邊到這邊，然後一邊到那邊，好不好」要把雙方拉開一段距離，而這時也可聽見超哥氣呼呼的對著Toyz大聲喊罵。

而員警也要超哥站在一邊冷靜一下，但仍在氣頭上的超哥則嘴裡唸唸有詞「.....來試吃我們(料理)，還在五四三，很難吃是不是，很難吃你(Toyz)不要來啊」，影片結束前，超哥也被相勸「好了、好了」，且被推進去店裡。

警方表示，20日晚上21時07分安和路派出所接到報案後，就立即派員警到場處置，先後到了約6名員警，第一個到場的員警見現場有很多人，就立即喊不要動，有很多人拉住了網紅超哥，並無網傳員警到場後仍有打架情事，員警也持續喊不要動、冷靜一點來控制現場，後續安和所所長也親自到場，了解案情及抄錄現場人員資料後，立即將網紅超哥帶返所偵辦，並以殺人未遂移送偵辦。

警方指出，現場除網紅超哥外，尚有8男1女，警方除一一過濾網路的直播畫面外、另外對公家監視器及員警的密錄器等來檢視是否還有人毆打網紅TOYZ，其中發現有一名男子出腳攻擊，其餘男女均無動手施暴行為，出腳攻擊的林姓男子已於23日通知到案，訊後依傷害罪嫌函送偵辦。