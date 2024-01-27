近年保險詐欺事件頻傳，各領域不同類型手法都有，其中包含假陽性快篩詐領防疫保險金、假癱瘓失能詐領保險金、及假車禍詐領車禍保險金等手法。

刑事局統計，2021年發生40件，2022年發生47件，2023年發生37件詐保案，針對保險詐欺案件的破獲率皆超過9成，因為警方持續打擊，讓保險詐欺案件仍在有效控制內。

警方表示，假陽性快篩詐領防疫保險金的詐保方式，在新冠疫情肆虐期間，民眾搶保防疫險，警方發現有保險業務員，拿親友確診的陽性快篩試劑，矇騙醫療院所開立確診證明後，為自己及親友詐領理賠金，此外有民眾網購陽性快篩試劑向保險公司詐保理賠。

常見的假癱瘓失能詐領保險金，利用保險黃牛讓意圖詐保的人順利投保失能險，再要求詐保成員以「一側肢體無力、一側肢體麻木或感覺異常」等疑似腦中風症狀，前往急診檢查或到醫院神經內科就診，集團成員在診間則呈現肢體癱瘓、失語或痴呆等失能狀態後，取得診斷證明書進而詐騙申請失能保險理賠。

假車禍詐領車禍保險金，嫌犯先找來多名人頭，用便宜的價格買進口二手車，隨後向保險公司投保車體險後，便開始製造假車禍計畫，進而向保險公司詐騙申請近百萬的理賠金。

刑事局提醒，詐領保險金不只觸法還可能因此受傷，賠了夫人又折兵，民眾切勿心存僥倖，以身試法。