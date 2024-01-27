Toyz日前被超哥暴打受傷。（圖／中時資料照片）

直播主Toyz（劉偉健）近日因為狠批YouTuber超哥（黃伯超）的日料餐廳難吃，被對方揍到頭破血流送醫。Toyz憤而提告超哥傷害、殺人未遂等罪，事後超哥以5萬元交保。Toyz26日直播談論案件經過，直言「不知道警察在幹嘛」，員警到場時還有人出手攻擊他。對此，大安分局也回應，沒有人持械攻擊，員警到場時攻擊也已經停止，Toyz的說法與事實不同。

知名實況直播主Toyz（劉偉健）與網紅「超派人生」超哥（黃伯超）發生爭執，超哥當眾在街邊痛毆Toyz，造成他頭破血流縫了11針、頭部腦震盪、臉和身體都有多處傷害，相當嚴重。事後雙方都有發聲，Toyz今（26日）晚間在YouTuber直播還原始末，強調絕對不會跟超哥和解，更曝光驚悚傷勢。

據《三立新聞網》報導，大安分局26日深夜回應，Toyz在直播中的說法與事實有出入，員警到場的時候，攻擊已經停止，超哥也直接坦承動手，承辦員警事後調閱監視器、

此外，大安分局回應，警方根據密錄器及直播畫面等影像，也通知出腳的超哥助理到案，且畫面中沒有持器械攻擊的情況發生，加上超哥滿手鮮血，因此認定是徒手攻擊。大安分局指出，Toyz指控內容與事實不符、