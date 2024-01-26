據悉，三星本次有意針對摺疊機推出平價款主要就是盼藉此可以擴張整體摺疊機的市占率，尤其是劍指大陸市場，只是，會考慮開發左右開闔Z Fold 6平價款，而非銷量較大的Z Flip翻蓋式摺疊機，主要是考量Z Flip系列因為體積小、重量輕，加上價格較低，在女性和年輕族群中銷售不俗，故三星想透過入門款的策略，帶動左右開闔款Z Fold 6的銷售表現。

自去年開始大陸品牌智慧機市場快速崛起，使得原先在大陸摺疊機表現不俗的三星備感壓力。以2023年大陸摺疊機市場來說，主要品牌廠商還是三星、華為、小米等，儘管三星在摺疊機技術方面保持領先地位，但華為靠其在自家市場強大的品牌影響力加上市場份額在大陸摺疊智慧機市場佔據一席之地，不僅如此，還有OPPO、榮耀(Honor)、vivo等也積極擠進摺疊型手機市場，這都使得領先進入市場的三星，感覺腹背受敵，故祭出入門版摺疊機，不啻為一劑良藥。

三星平價入門摺疊機是否有譜，仍待三星下半年親自揭曉，但台灣三星行動通訊事業部總經理陳(啟)蒙今(26)日被問到此事時表示，台灣三星目前針對摺疊機的產品行銷，仍規劃以旗艦方向操作。換言之，就算到時到真的有平價入門的Z Fold 6，是否針對引進台灣，仍考驗台灣三星行銷智慧與產品規劃。

研調機構預估，2023年的摺疊型手機出貨量約為1830萬支、年增加43%，但依舊僅占全年智慧手機市場的1.6%，故未來成長空間依舊非常大，這也剛好解釋為何大各大非蘋積極卡位。只是摺疊機已經在市場發展多年，但終究距離快速成長仍差臨門一腳。專家認為，價格、耐久性以及生態系為卡關發展的最主要因素。首先，目前大部分摺疊機的售價較高，撇除嘗鮮的消費族群，對於一般消費者來說仍存在相對高的購買門檻；再者，摺疊型手機的特殊結構，容易出現螢幕磨損、折痕等問題，這些都是不可避免的，故業者可以透過更完善的售後服務來化解；最後，目前儘管大部分主流應用已經適配了摺疊型手機，但仍有一些應用未能提供良好的用戶體驗。而上述三大痛點也有待各大手機廠一一化解，方有利於摺疊機走向市場的快速起飛。