近日來，由於市場傳出歐盟可能全面禁止俄羅斯鋁進口，在市場擔憂供應將趨緊之下，國際鋁價走強，LME鋁價24日來到每公噸2229.5美元，累計近兩日共上漲44.5美元。對此，鋁品業者認為，最近鋁價上下震盪，是正常的調節現象，且目前歐洲市場需求不佳，對中鋁等業界拓展歐洲市場幫助不大。

國際鋁價走強,廠商關注。(圖片來源/中鋼集團提供)

業者分析，最近國際鋁價呈現上下震盪的情況，去年12月份每公噸曾漲破2,300美元，最近一度回檔到2,100美元後，又反彈上漲，是市場正常的調節現象，研判可能與美元走弱有關，當然也可能與區域政策走向有關。

至於歐盟擬全面禁止俄羅斯鋁進口，對國內鋁品銷歐是否有助益。據了解，中鋁的產品以國內和東北亞市場為主，目前銷歐盟市場的數量不多，加上現階段歐洲市場需求偏弱，因此目前對國內廠商拓展歐洲市場幫助不大，但後市值得觀察。

業界人士表示，LME鋁期貨價前日上漲43美元之後，24日再漲1.5美元，收在2,229.5美元，盤中最高來到2,268美元，同時，LME監測的鋁庫存量同日也減少2,000噸，下滑到54萬6,325噸。鋁價去年底收在2384美元，小漲0.2％。

據了解，歐盟於去年12月通過了一系列制裁措施，禁止進口俄羅斯的鋁線、管材、管道和鋁箔。不過，歐洲鋁業協會表示，這僅佔歐盟進口量的12％，因而呼籲擴大禁令範圍。

同時，市場傳出歐盟現在擬採取更全面的禁令，並計劃在2月底俄羅斯入侵烏克蘭兩週年之際及時批准這項禁令。

在此之前，美國去年2月宣佈對所有進口俄羅斯鋁，以及在俄羅斯熔煉或鑄造的鋁產品徵收200％的關稅，並於3月10日生效。不過，由於俄羅斯鋁及製品主要出口至歐洲和亞洲地區，美國市場佔比較少，對市場供應鏈的影響整體偏小。

另外，加拿大也於去年3月10日宣布，全面禁止俄羅斯鋁以及鋼品的進口，包括成品與半成品，以阻斷俄羅斯對烏克蘭戰爭的資金來源。

俄鋁(Rusal)是中國以外最大的鋁生產商，佔全球產量的6％比重。國際鋁業協會1月20日公布的數據顯示，2023全年，全球原鋁產量年增2.3%，成為7,059.3萬噸，而俄羅斯與東歐原鋁產量年減1.6%，來到401.5萬噸。