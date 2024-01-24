實況主Toyz（劉偉健）20日晚間到網紅超哥的餐廳用餐，因嫌棄對方的料理難吃引發衝突，Toyz遭超哥痛毆後送醫縫了十多針；對此，網紅「館長」陳之漢也實際購買餐點試吃，但過程中被網友懷疑誤食橡皮筋，即使館長已在直播澄清，但仍有網友不相信，無奈之下只好拍片盲測。

館長日前將超哥日式餐廳料理買來試吃，但在館長品嘗生魚片時被網友懷疑將橡皮筋吞下肚，意外引發討論；雖事後館長直播時也一度以為自己將橡皮筋吞下，不過經多次回放畫面後，他也澄清，是沾到醬油的蘿蔔絲，直言：「沒有吃到橡皮筋，有吃到我會吐出來啦，我沒老人癡呆好不好，橡皮筋我還吞下去啊？」，但還是有部分人不相信。

影片嵌入自館長惡名昭彰YT

對此，館長只好再拍片澄清，以盲測方式，請員工餵他吃分別有橡皮筋或蘿蔔絲的生魚片，可見當館長吃下有橡皮筋的生魚片時立即就有反應，「這種東西你吞得下去！」並再次強調，自己的智商很正常。