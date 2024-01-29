熱爆！氣象署指出，本周全台白天暖熱舒適，高溫25度以上，中南部甚至30度。星巴克今天起到周三，連3天推出指定飲品特大杯買一送一優惠，品項包括香檸蜜柚冷萃咖啡、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶等，還有粉絲最愛的焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂。

星巴克表示，今天起到周三（31日）上午11點到晚上8點，到門市購買2杯特大杯風味、冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。指定品項有香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、玫瑰蜜香茶那堤、焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

星巴克表示，優惠品項依各門市現貨為準，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠等行銷活動不能合併使用。本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，以及不適用門市包括：機場門市、高鐵門市、休息站門市、松山車站、台鐵一、板橋車站、台灣各景點門市、龍門、101典藏。