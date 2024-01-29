低溫持續許多民眾因寒冷出現胸悶、呼吸不順等症狀，以為是太冷造成，不過彰化1名劉姓男子，近日出現胸悶、呼吸不順症狀，到醫院檢查竟發現是非典型症狀的主動脈剝離，醫生立即安排手術，才將患者從鬼門關救回。

員榮醫院急診部主任朱偉岳表示，據統計，急性主動脈剝離若未即時處理，約一半的患者在48小時內會死亡，呼籲民眾最近日夜溫差大要多注意，若胸、背處突感不可忍受的撕裂感劇痛，要馬上送醫。

朱偉岳表示，典型的主動脈剝離症狀會出現胸部劇烈疼痛，可能延伸到背部或腹部等，還會出現心跳加速、焦慮緊張、呼吸困難等，嚴重還可能造成心臟衰竭及休克等相關症狀。

至於非典型症狀則有胸悶、頭暈、腹痛、無力、呼吸困難等，像這名56歲劉姓男患者，到院時主訴胸悶、頭暈、上腹痛，本身沒有糖尿病及3高病史，血壓只有91／56mmHg，胸痛的形態並不典型，因此很難診斷出主動脈剝離。

朱偉岳強調，主動脈剝離是複雜且致死率很高的心血管疾病，好發率約10萬分之3左右，以50到70歲男性居多，包括高血壓、抽菸、生活壓力、先天性疾病如馬凡氏症候群及胸部外傷等都是高風險族群。最近氣候早晚溫差大，呼籲有三高病史的民眾更要特別注意。