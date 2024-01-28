侯友宜28日下午出席國民黨屏東縣黨部謝票茶會，他為沒完成政黨輪替向支持者道歉，同時也謝謝大家的力挺，他向支持者喊話，「拚未來最重要」。（謝佳潾攝）

侯友宜28日下午出席國民黨屏東縣黨部謝票茶會，他為沒完成政黨輪替向支持者道歉，同時也謝謝大家的力挺，他向支持者喊話，「拚未來最重要」。（謝佳潾攝）

侯友宜28日下午出席國民黨屏東縣黨部謝票茶會，他為沒完成政黨輪替向支持者道歉，同時也謝謝大家的力挺，他向支持者喊話，「拚未來最重要」，期許2026年國民黨選出好成績，期間他也不忘替朱立倫講話，「這一擔沒那麼好擔」。

侯友宜指出，政黨輪替這一哩路沒有成功，他要向支持者道歉，但他也很感動有這麼多人力挺他，他在跑屏東的行程時，發現屏東人很熱情支持國民黨，也看到很多忠貞的老黨員，而今從哪裡跌倒就從哪裡站起，國民黨要擴大中間選民及年輕選民。

侯友宜說，國民黨一定要用感動的力量、讓大家看見未來希望的機會，拉年輕人只是一個口號，最重要的是怎麼表現是一個態度，要讓大家相信投給國民黨比投民進黨甚至是其他黨派都要好，這才是我們要做的事情。

他說，大家都是看輸跟贏，其實結果如何、他認為過程最重要，雖然大家都覺得贏很重要，但若輸就要看過程有沒有盡心盡力，應該要給所有認真付出的人鼓勵。

他強調，「拚未來最重要」，請支持者不要忘記今天的約定，2026年不管是縣市首長、議員，甚至是里長都要撐起來，而且要愈來愈年輕貌，讓國民黨找到感動的理由，讓感動在國民黨無所不在。

期間他也不忘替朱立倫講話，他說，「這一擔沒那麼好擔，現在國民黨什麼都沒有，沒有錢、沒資源，這一路走來都是朱主席擔著，他很辛苦」。